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Россия проиграла Белоруссии на Кубке Первого канала по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею в серии буллитов уступила в серии буллитов в заключительном матче Кубка Первого канала. Белорусские хоккеисты впервые стали победителями этого турнира.

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе белорусов шайбы забросили Максим Сушко (10-я минута), Шэйн Принс (33), Роман Горбунов (39), Владислав Кодола (52). Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Максим Мамин (14 минута), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54).

Сборная Белоруссии впервые стала победителем Кубка Первого канала. Россия выигрывала этот турнир девять раз.

Прошедший розыгрыш турнира впервые прошел не в рамках Евротура. В течение двух следующих лет команду России на этапах Евротура будет заменять сборная Швейцарии.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?