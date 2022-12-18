Россия проиграла Белоруссии на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею в серии буллитов уступила в серии буллитов в заключительном матче Кубка Первого канала. Белорусские хоккеисты впервые стали победителями этого турнира.

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе белорусов шайбы забросили Максим Сушко (10-я минута), Шэйн Принс (33), Роман Горбунов (39), Владислав Кодола (52). Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Максим Мамин (14 минута), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54).

Сборная Белоруссии впервые стала победителем Кубка Первого канала. Россия выигрывала этот турнир девять раз.

Прошедший розыгрыш турнира впервые прошел не в рамках Евротура. В течение двух следующих лет команду России на этапах Евротура будет заменять сборная Швейцарии.