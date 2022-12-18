Россия проиграла Белоруссии на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею в серии буллитов уступила в серии буллитов в заключительном матче Кубка Первого канала. Белорусские хоккеисты впервые стали победителями этого турнира.
Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе белорусов шайбы забросили Максим Сушко (10-я минута), Шэйн Принс (33), Роман Горбунов (39), Владислав Кодола (52). Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Максим Мамин (14 минута), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54).
Сборная Белоруссии впервые стала победителем Кубка Первого канала. Россия выигрывала этот турнир девять раз.
Прошедший розыгрыш турнира впервые прошел не в рамках Евротура. В течение двух следующих лет команду России на этапах Евротура будет заменять сборная Швейцарии.
GammiPluhеще бы, твоих же побратимов бьют
MuCbEОсуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь
GammiPluhМы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая
mosquito__2010Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?