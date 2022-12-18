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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ обстреляли Белгород, есть жертвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/vvgladkov

Один человек погиб и еще восемь пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один человек погиб. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, «ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации».

На птицефабрике в Белгородском районе повреждения получили один корпус и несколько машин спецтехники. «Именно здесь один человек погиб и один пострадал», — уточнил губернатор.

Ранее губернатор написал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, «есть последствия на земле».

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