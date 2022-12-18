Кадыров на китайском языке призвал мусульман на борьбу с НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке призвал весь исламский мир объединиться для борьбы с НАТО.

«За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя в данный момент они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни призвал «весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага». По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира.

«Но Россия со всеми западными прогнозами пошла вразрез, бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе. Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро придут и растопчут вашу родину. Вместе с вашими братьями встаньте на один фронт», — добавил глава Чечни.