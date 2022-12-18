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Новосибирск оказался лидером по миллионерам тиража «Русского лото»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область оказалась лидером по числу миллионеров тиража «Новогодний миллиард» от «Русского лото» в Сибирском федеральном округе, сообщается на сайте «Столото».

В Новосибирской области за время проведения «Миллиарда» «Русского лото» выиграли более 1,5 миллиона билетов. 37 новосибирцев выиграли призы от 500 тысяч рублей, а 16 стали после проверки билета «Русское лото» миллионерами.

В Красноярском крае 25 человек выиграли больше 500 тысяч рублей, а 14 стали миллионерами. В Омской области же 9 человек смогли выиграть больше 500 тысяч рублей и 8 стали миллионерами.

Купить бумажные билеты на новогодний тираж «Русского лото» можно до 31 декабря 21.00 мск. Продажи электронных билетов на новогодний тираж закроются 1 января в 11.00 мск.

Проверка билетов «Русское лото» производится на сайте «Столото». Надо вбить номер тиража и номер билета. И станет ясен результат.

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