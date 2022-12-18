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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из «Града»

Источник:
РИА Новости
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Украинские силы нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО «Град», выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 (совпадает с мск) — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град», — приводит РИА Новости сообщение.

Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В воскресенье утром украинские войска обстреляли город из РСЗО «Град», повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион «Донбасс Арена».

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?