ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из «Града»

Украинские силы нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО «Град», выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 (совпадает с мск) — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град», — приводит РИА Новости сообщение.

Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В воскресенье утром украинские войска обстреляли город из РСЗО «Град», повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион «Донбасс Арена».