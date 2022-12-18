Юлия Гаврилина, Карина Кросс, и Антон Филипенко сразились в финале шоу «Звезды в Африке 3», победитель получил 5 миллионов рублей.

Юлия Гаврилина, Карина Кросс, Вячеслав Малафеев и Антон Филипенко остались в шоу «Звезды в Африке 3» после ухода Олега Верещагина. Но они не долго пробыли в таком составе.

Во время испытания в бассейне они должны были нырять и собирать плитки с буквами. Составить слово «победитель» быстрее смогли Филипенко, Кросс и Гаврилина. Поэтому Малафеев выбыл из шоу и не смог побороться за победу в проекте.

На финальное испытание отправились три участника: Кросс, Гаврилина и Филипенко. Им сказали стоять на платформах и никуда не спускаться. Других правил участникам не объяснили, и они должны были сами догадаться, в чем испытание.

Антон Филипенко Фото: © ТНТ

За четыре часа мимо участников проходили разные люди, происходили события и даже приходил выбывший Олег Верещагин. Филипенко первым додумался, что все события надо запоминать.

В итоге участникам надо было восстановить порядок произошедших событий за четыре часа. У Гаврилиной оказалось три ошибки, у Кросс — одна, а Филипенко сделал все без ошибок. Актер Антон Филипенко стал победителем шоу «Звезды в Африке 3» и выиграл 5 миллионов рублей.