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Дилеры спрогнозировали рост цен на новые автомобили на 10%

Источник:
ТАСС
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Товарные запасы по ушедшим автомобильным маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%, рассказали дилеры.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — цитирует ТАСС генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского.

Пока официально в страну поставляются только китайские бренды, вероятно, в следующем году к ним добавятся корейские, считает директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец.

«Товарные запасы по остальным брендам будут распроданы до конца первого квартала следующего года, дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта», — отметил Златокрылец.

При этом полностью покрыть нехватку автомобилей параллельный импорт не сможет. Дефицит переходит на 2023 год и остается одним из самых влиятельных трендов отрасли.

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