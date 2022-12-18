Папа Римский посчитал конфликт на Украине «мировой войной»

Конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время, заявил Папа Римский Франциск.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — приводит РБК слова понтифика сказанные им в интервью испанской газете ABC. «Уже несколько рук вовлечено в войную. Есть много интересов», — добавил Франциск.

По словам понтифика, военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

Папа римский подчеркнул, что Ватикан делает все, что в его силах, но участники конфликта «не слушают». «То, что происходит на Украине, ужасает», — сказал он.