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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Папа Римский посчитал конфликт на Украине «мировой войной»

Источник:
РБК
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Конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время, заявил Папа Римский Франциск.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — приводит РБК слова понтифика сказанные им в интервью испанской газете ABC. «Уже несколько рук вовлечено в войную. Есть много интересов», — добавил Франциск.

По словам понтифика, военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

Папа римский подчеркнул, что Ватикан делает все, что в его силах, но участники конфликта «не слушают». «То, что происходит на Украине, ужасает», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?