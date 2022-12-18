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Зеленский сообщил о проблемах с водоснабжением на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы.

«Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, «наиболее сложная ситуация — это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения».

Зеленский также сообщил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы.

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