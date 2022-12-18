Перенесшие коронавирусную инфекцию тяжелее переносят грипп

Коронавирусная инфекция ослабляет иммунитет и усиливает фоновые болезни, в этой связи последующее заболевание гриппом может протекать тяжелее, предупредил врач-инфекционист Николай Малышев

«Когда человек болеет ковидом, у него ослабляется иммунитет, у него, как правило, фоновые заболевания усиливаются. И если на это все садится другой вирус, такой же сильный, то ничего хорошего в этом нет. И наоборот, после гриппа ковидом болеют тяжелее», — сказал ТАСС Малышев.

Кроме того, по словам эксперта, грипп негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему и может приводить к инфаркту и нарушению мозгового кровообращения в том числе у тех, у кого не было такой предрасположенности до заболевания.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 35,4%. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%.