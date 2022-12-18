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Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве морских ворот

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти Крыма предложат Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«До конца текущего года мы планируем заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством республики и Витебским областным исполнительным комитетом.», — цитирует ТАСС Аксенова.

По его словам наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. «Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза», — сказал Аксенов.

Он отметил, что крымские власти ведут работу с партнерами по многим направлениям

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая