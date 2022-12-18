Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве морских ворот

Власти Крыма предложат Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«До конца текущего года мы планируем заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством республики и Витебским областным исполнительным комитетом.», — цитирует ТАСС Аксенова.

По его словам наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. «Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза», — сказал Аксенов.

Он отметил, что крымские власти ведут работу с партнерами по многим направлениям