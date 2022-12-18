Шойгу проинспектировал войска в зоне СВО

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения СВО и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщает Минобороны РФ.

В рамках рабочей поездки в Южный военный округ Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил позиции российских подразделений на передовой, уточнили в военном ведомстве.

«На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — — говорится в сообщении.

На пункте управления группировкой глава военного ведомства заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях ВС РФ. Отдельное внимание Шойгу обратил на организацию обеспечения группировки, условия размещения личного состава в полевых условиях, работу тыловых и медицинских подразделений.