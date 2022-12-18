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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Источник:
ТАСС
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КНДР совершила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря с интервалом примерно 25 минут, сообщает Береговая охрана Японии.

Официальная информация о месте падения пока не приводится. В то же время, по сведениям правительственных источников телеканала NHK и агентства Kyodo, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Японские сторожевые корабли призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями, приводит ТАСС предупреждение Береговой охраны Японии.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР.

Этот ракетный пуск Северной Кореей стал уже 35-м с начала года.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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