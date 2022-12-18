Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Иркутске

Около трети месячной нормы осадков выпало в Иркутске за ночь — с улиц вывезено 1,2 тысячи тонн снега, сообщает пресс-службе мэрии города.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, накануне выпало 5 мм осадков — это 28% от месячной нормы. Все коммунальные службы города функционируют в усиленном режиме. На уборку вышли более 110 рабочих, задействовано 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

На очистке магистральных дорог, мостов и подходов к ним задействовано более 60 единиц специализированной техники и 200 человек. Во всех районах круглосуточно работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы, уточнила пресс-служба.

«За ночь с улиц города вывезено 1,2 тысячи тонн снега, эту работу продолжим в течение дня. Проводим разметание и противогололедную обработку дорог, очистку остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, заездных карманов и тротуаров», — сказал исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.