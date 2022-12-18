НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
251 0
Фото: Stranneek / CC BY 3.0

Около трети месячной нормы осадков выпало в Иркутске за ночь — с улиц вывезено 1,2 тысячи тонн снега, сообщает пресс-службе мэрии города.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, накануне выпало 5 мм осадков — это 28% от месячной нормы. Все коммунальные службы города функционируют в усиленном режиме. На уборку вышли более 110 рабочих, задействовано 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

На очистке магистральных дорог, мостов и подходов к ним задействовано более 60 единиц специализированной техники и 200 человек. Во всех районах круглосуточно работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы, уточнила пресс-служба.

«За ночь с улиц города вывезено 1,2 тысячи тонн снега, эту работу продолжим в течение дня. Проводим разметание и противогололедную обработку дорог, очистку остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, заездных карманов и тротуаров», — сказал исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Еще по теме
Потепление придет в Западную Сибирь
Морозы до 34 градусов пришли в Новосибирск
Морозы задержатся в Новосибирске и соседних городах
«Черное небо» задержалось в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Гео #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
53
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
37
Серия взрывов прогремела в городах Украины
35
Жители Киева приготовились к ядерному удару
35
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
27
Россия нанесла массированный удар по Украине