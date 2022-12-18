Кинологи перечислили самые популярные породы собак в России

Россияне предпочитают собак разных размеров, но большинству нравятся не крупные питомцы, с которыми удобно в быту, сообщила Российская кинологическая федерация (РКФ).

«Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила», — рассказали кинологи РИА Новости.

Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время.

В РКФ рассказали, что самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер.

Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Дале идут две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель.