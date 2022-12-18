США помешали Украине убить начальника Генштаба России

Украинские власти пытались убить начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта, приводит ТАСС материал NYT. Даты и другой информации по описываемому нападению, газета не приводит.

Издание отмечает, что Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта.

На начальном этапе американские власти не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях Герасимова, а затем напрямую потребовали отменить нападение.