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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США помешали Украине убить начальника Генштаба России

Источник:
ТАСС
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Украинские власти пытались убить начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта, приводит ТАСС материал NYT. Даты и другой информации по описываемому нападению, газета не приводит.

Издание отмечает, что Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта.

На начальном этапе американские власти не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях Герасимова, а затем напрямую потребовали отменить нападение.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая