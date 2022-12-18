Даву вернули в шоу «Наследники и самозванцы»

Фото: © кадр из шоу «Наследники и самозванцы»

Ведущая проекта «Наследники и самозванцы» Лейсан Утяшева узнала о нечестной игре участников и решила полностью обновить роли игроков.

Ведущая узнала, что выбывшая участница Айза рассказала игрокам, кто самозванцы. Именно по этой причине якобы выгнали Даву. Утяшева решила вернуть блогера в проект и выбрать новую тройку самозванцев.

После обновления игры самозванцами стали Татьяна Котова и Светлана Ромашева, которые уже примеряли роль мафии, когда их завербовал Максим Траньков. Третьей самозванкой стала Виктория Агалакова.

Самозванки придумали план, они хотят разбивать образовавшиеся коалиции на проекте, чтобы никто не смог объединиться против них.