Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира

Футболисты сборной Хорватии обыграли команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

Все голы были забиты в первом тайме. Сначала на 7-й минуте отличился хорватский защитник Йошко Гвардиол, через две минуты у марокканцев ответный мяч забил Ашраф Дари. На 42-й минуте гол забил Мислав Оршич.

Гвардиол стал самым молодым автором гола Хорватии на чемпионате мира в истории — ему 20 лет и 328 дней. Защитник превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

На прошлом чемпионате мира в 2018 году в России хорваты дошли до финала, где проиграли французам. Сборная Марокко заняла четвертое место — это лучший результат в истории среди африканских команд.

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря, в нем сыграют сборные Франции и Аргентины.