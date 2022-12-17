Илон Маск оказался бездомным

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск признался подписчикам, что у него нет дома.

«У меня нет дома», — написал Маск в Twitter, комментируя вопрос о возможном обыске своего жилища ФБР.

Другой пользователь спросил у предпринимателя, означает ли это, что он избавился от своего домика Boxabl. На это Маск ответил, что снимает его. При этом ранее он утверждал, что живет у друзей.

Ранее журналисты выяснили, что миллиардер живет в крошечном доме компании Boxabl стоимостью 49,5 тысячи долларов США площадью всего 34,8 квадратного метра.