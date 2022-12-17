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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киссинджер предложил план урегулирования конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Department of State

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер предложил план урегулирования конфликта на Украине.

Мирный процесс должен подразумевать создание новой международной структуры, особенно для Центральной и Восточной Европы. При этом Москва должна занять определенное место при таком порядке.

«Россия на протяжении более полутысячелетия вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил, ее историческая роль не должна быть принижена», — цитирует политика Spectator.

Киссинджер подчеркнул, что распад России или уничтожение ее способности к ведению стратегической внешней политики «недопустимы». Однако Украина после установления мира должна быть привязана к НАТО.

Если мир между Москвой и Киевом не удастся установить путем боевых действий или переговоров, необходимо рассмотреть вариант «самоопределения» — речь идет о референдумах на спорных территориях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва изучит инициативы бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по решению конфликта на Украине. Он отметил опыт известного американского политика.

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Политика #Мир
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