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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

В результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины.

Отмечается, что российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи. Все контратаки противника были отброшены артиллерийскими ударами и действиями штурмовых групп.

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