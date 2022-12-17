Россия нанесла массированный удар по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

В результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины.

Отмечается, что российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи. Все контратаки противника были отброшены артиллерийскими ударами и действиями штурмовых групп.