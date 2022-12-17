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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военные опровергли увеличение срока службы по призыву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России не предлагало каких-либо изменений в сроках военной службы по призыву, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Военный комиссар Подмосковья, полковник Алексей Астахов подчеркнул, что правовое регулирование в сфере воинской обязанности и военной службы ведется законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«Статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев», — напомнил Астахов.

В сообщении также подчеркивается, что обсуждение по увеличению сроков военной службы по призыву в настоящее время не ведется, Минобороны не получало соответствующих инициатив.

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