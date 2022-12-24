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Санта-Клаус пролетел над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: josuab / Attribution-ShareAlike License

Санта-Клаус пролетел над территорией России, следует из данных проекта объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Санта примерно в 16.00 по московскому времени пролетал над Комсомольском-на-Амуре. По информации сайта NORAD, количество врученных им подарков уже превысило 800 миллионов.

Проект отслеживания Санты военными был запущен в 1955 году. В одном из объявлений детям предлагалось позвонить Санта-Клаусу, однако в рекламе была допущена ошибка, и звонки от детей начали поступать на горячую линию ПВО.

Теперь Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) ежегодно отслеживает рождественское путешествие популярного персонажа. Ориентиром для радаров служит светящийся красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.

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