Санта-Клаус пролетел над Россией

Санта-Клаус пролетел над территорией России, следует из данных проекта объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Санта примерно в 16.00 по московскому времени пролетал над Комсомольском-на-Амуре. По информации сайта NORAD, количество врученных им подарков уже превысило 800 миллионов.

Проект отслеживания Санты военными был запущен в 1955 году. В одном из объявлений детям предлагалось позвонить Санта-Клаусу, однако в рекламе была допущена ошибка, и звонки от детей начали поступать на горячую линию ПВО.

Теперь Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) ежегодно отслеживает рождественское путешествие популярного персонажа. Ориентиром для радаров служит светящийся красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.