Дед Мороз накормил акул в океанариуме Новосибирска. ВИДЕО

Дайвер в костюме Санта-Клауса покормил рыб в новосибирском океанариуме, в числе которых были акулы.

Таким необычным способом рыбам и посетителям океанариума решили подарить новогоднее настроение, пишет телеграм-канал Shot. На опубликованных кадрах рыбы сразу же подплыли к мужчине и принялись брать корм из его рук.

Отмечается, что непривычный костюм не испугал животных — они отнеслись к дайверу без агрессии, так как давно узнают человека, который их постоянно кормит, по запаху.

Океанариум открылся в Новосибирске летом 2016 года. Общая площадь комплекса превышает 8 тысяч квадратных метров, а объем воды в бассейнах и аквариумах приближается к 2,7 миллиона литров.