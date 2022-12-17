Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в субботу, 17 декабря, следует из данных официального ресурса по оповещению. Власти призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Первые сигналы тревоги прозвучали в восточных областях Украины. При этом поступают данные о самолетах, которые взлетели с территории Белоруссии, пишет издание «Страна.ua».

Накануне в результате ударов оператор электроэнергетической системы Украины объявил чрезвычайную ситуацию в стране, поскольку на сетях было зафиксировано более 50% падения потребления.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.