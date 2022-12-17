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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в субботу, 17 декабря, следует из данных официального ресурса по оповещению. Власти призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Первые сигналы тревоги прозвучали в восточных областях Украины. При этом поступают данные о самолетах, которые взлетели с территории Белоруссии, пишет издание «Страна.ua».

Накануне в результате ударов оператор электроэнергетической системы Украины объявил чрезвычайную ситуацию в стране, поскольку на сетях было зафиксировано более 50% падения потребления.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

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nicollaich

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pepelmetal

А почему тогда наукраинцы не закопают Советское метро, почему не разрушат советские дома))?

GammiPluh

Цитата(Times Square @ 16.12.2022, 16:46) Плюх он же Маскито, опять твинов палишь. Я же тебе еще вчера...