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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон проверил свидетельства посещения Земли инопланетянами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Сотрудники специальной целевой группы Пентагона изучили сотни новых сообщений о неопознанных летающих объектах, однако не смогли найти свидетельств, способных подтвердить факт посещения Земли инопланетянами.

Заместитель главы Пентагона по разведке Рональд Малтри сообщил, что полученная информация не позволяет достоверно подтвердить внеземное происхождение зафиксированных объектов, передает CBS.

В частности, эксперты не увидели ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение Земли инопланетянами или указывало бы на возможную аварию инопланетного корабля.

В июне прошлого года аппарат директора Национальной разведки США представил доклад конгрессу со всеми материалами, которые удалось раздобыть по НЛО за последние десятилетия.

В период с 2004 по 2021 год власти зафиксировали 144 НЛО, объяснить природу которых не смогли ученые. При этом военные также затруднились подтвердить инопланетное происхождение объектов.

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nicollaich

Мне сегодня тётя из украина в ютубе искренне вещала, что Калининград не является русским городом. Плоды...

Alhazred

Я понимаю какими аргументами она оперировала. Кенигсберг, Пруссия, то-се. Но ей стул можно подпалить...

pepelmetal

А почему тогда наукраинцы не закопают Советское метро, почему не разрушат советские дома))?

GammiPluh

Цитата(Times Square @ 16.12.2022, 16:46) Плюх он же Маскито, опять твинов палишь. Я же тебе еще вчера...