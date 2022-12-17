Пентагон проверил свидетельства посещения Земли инопланетянами

Сотрудники специальной целевой группы Пентагона изучили сотни новых сообщений о неопознанных летающих объектах, однако не смогли найти свидетельств, способных подтвердить факт посещения Земли инопланетянами.

Заместитель главы Пентагона по разведке Рональд Малтри сообщил, что полученная информация не позволяет достоверно подтвердить внеземное происхождение зафиксированных объектов, передает CBS.

В частности, эксперты не увидели ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение Земли инопланетянами или указывало бы на возможную аварию инопланетного корабля.

В июне прошлого года аппарат директора Национальной разведки США представил доклад конгрессу со всеми материалами, которые удалось раздобыть по НЛО за последние десятилетия.

В период с 2004 по 2021 год власти зафиксировали 144 НЛО, объяснить природу которых не смогли ученые. При этом военные также затруднились подтвердить инопланетное происхождение объектов.