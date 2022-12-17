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Пиратские программы предложили легализовать для бизнеса

Источник:
«Известия»
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Фото: © Robert Scoble

Специалисты Института развития предпринимательства и экономики обратились в Минцифры с предложением отменить наказание за использование нелицензионного программного обеспечения.

Сейчас за нелицензионный софт предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы. Бизнесмены предлагают отменить эти наказания. При этом западные компании отказываются продлевать лицензии.

Так, Россию покинули 64 компании, которые разрабатывают ПО. Еще 118 компаний приостановили деятельность, 26 — сократили ее. Полноценно работают только 19 компаний.

На сегодня около 70% отечественных компаний переживают трудности из-за отсутствия лицензий. В этой ситуации нужно снизить уровень наказания за нелицензионные программные продукты, считают бизнесмены.

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