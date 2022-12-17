Зеленский отказался общаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский знает о предложениях начать переговоры с Россией, но не видит, о чем можно договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я знаю, что кое-кто предлагает сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться», — сказал украинский президент в интервью французскому телеканалу LCI.

Он также подчеркнул, что не верит в результат от диалога между Путиным и французским президентом Эмманюэлем Макроном. «Эмманюэль имеет право делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не верю, что это приносит плоды», — сказал Зеленский.

Москва и Киев начали переговорный процесс практически сразу после начала спецоперации на Украине. Однако в мае переговоры были прерваны по инициативе украинских властей. За возобновление мирных переговоров выступает ряд лидеров ЕС.