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Зеленский отказался общаться с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский знает о предложениях начать переговоры с Россией, но не видит, о чем можно договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я знаю, что кое-кто предлагает сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться», — сказал украинский президент в интервью французскому телеканалу LCI.

Он также подчеркнул, что не верит в результат от диалога между Путиным и французским президентом Эмманюэлем Макроном. «Эмманюэль имеет право делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не верю, что это приносит плоды», — сказал Зеленский.

Москва и Киев начали переговорный процесс практически сразу после начала спецоперации на Украине. Однако в мае переговоры были прерваны по инициативе украинских властей. За возобновление мирных переговоров выступает ряд лидеров ЕС.

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Политика #Мир
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