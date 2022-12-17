Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»

Заявление властей Соединенных Штатов по Крымскому полуострову является «объявлением войны», посчитал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США признают наличие у Украины права планировать и проводить военные операции в Крыму, так как американская сторона считает его украинской территорией.
«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», — сказал Мурадов, предположив, что «без прямого напоминания Вашингтону о дубине ядерного сдерживания дело не обойдется».
Постпред президента подчеркнул, что США не стоит забывать призыв первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка «не трогать Россию».
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