Описана внешность человека будущего

Человек в будущем получит новые органы чувств для распознавания радиоволн или ультразвука, спрогнозировал биофизик и футуролог Игорь Артюхов.
«Будет целенаправленная эволюция. Человек сможет изменять себя так, как захочет. Выращивать новые органы», — сказал Артюхов в интервью газете «Известия», предположив, что люди начнут осваивать новые среды обитания, включая океан и открытый космос.
По мнению футуролога, вероятнее всего, произойдет слияние человека с электроникой, компьютерами и информационными сетями. В частности, может идти речь о том, чем сейчас занимается Илон Маск со своей компанией Neuralink — вживление чипов в мозг.
«Мы можем подключить к мозгу вычислительные мощности суперкомпьютеров, которые появятся спустя десятилетия. Сейчас суперкомпьютеры в миллион раз мощнее тех, что были в начале века», — отметил эксперт.
По словам Артюхова, люди будущего обретут новые органы чувств, с помощью которых удастся видеть рентгеновское излучение, а также распознавать ультразвук и радиоволны.
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