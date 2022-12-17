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Описана внешность человека будущего

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Человек в будущем получит новые органы чувств для распознавания радиоволн или ультразвука, спрогнозировал биофизик и футуролог Игорь Артюхов.

«Будет целенаправленная эволюция. Человек сможет изменять себя так, как захочет. Выращивать новые органы», — сказал Артюхов в интервью газете «Известия», предположив, что люди начнут осваивать новые среды обитания, включая океан и открытый космос.

По мнению футуролога, вероятнее всего, произойдет слияние человека с электроникой, компьютерами и информационными сетями. В частности, может идти речь о том, чем сейчас занимается Илон Маск со своей компанией Neuralink — вживление чипов в мозг.

«Мы можем подключить к мозгу вычислительные мощности суперкомпьютеров, которые появятся спустя десятилетия. Сейчас суперкомпьютеры в миллион раз мощнее тех, что были в начале века», — отметил эксперт.

По словам Артюхова, люди будущего обретут новые органы чувств, с помощью которых удастся видеть рентгеновское излучение, а также распознавать ультразвук и радиоволны.

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