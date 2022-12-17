Путин весь день проработал в объединенном штабе СВО

Президент Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине. Глава государства заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. В телеграм-канале Кремля опубликовано видео с выступлением президента.
«Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал Путин.
Как следует из видео, на встрече присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин.
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