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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин весь день проработал в объединенном штабе СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине. Глава государства заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. В телеграм-канале Кремля опубликовано видео с выступлением президента.

«Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал Путин.

Как следует из видео, на встрече присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин.

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Политика #Россия #Армия
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