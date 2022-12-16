Ростелеком запустил геймерскую подписку с посуточной оплатой

Ростелеком представил подписку «Облачные игры GFN.ru» с посуточной оплатой — это предложение рассчитано на геймеров, которые смогут сами выбирать, какой вариант использования облачного игрового сервиса ему выгоднее.

Так, если игрок пользуется облачным сервисом нерегулярно, то ему экономичнее подключить посуточный тариф. Посуточная оплата составляет 75 рублей, при этом остается вариант подписки сразу на месяц — она обойдется в 1490 рублей.

Опция «Облачные игры GFN.RU» открывает доступ к сервису облачного гейминга, который был создан в партнерстве с компанией NVIDIA. Библиотека GFN.ru содержит сотни игр — включая Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков».

Главное преимущество облачных игр заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры. Игры запускаются на удаленных высокопроизводительных серверах, геймеру передается только видеопоток.

Сервис оптимизирует игры и графику под конкретного пользователя, а уникальная технология трассировки лучей создает максимально реалистичную картинку в режиме реального времени. Для игры достаточно обеспечить высокоскоростное подключение абонентского устройства к интернету.

Благодаря игровым серверам в дата-центрах компании в Екатеринбурге и Новосибирске все преимущества облачного гейминга также доступны пользователям Урала, Сибири и Дальнего Востока — с оптимальной производительностью и минимальной задержкой передачи данных.