Центробанк сохранил ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора. Решение было принято на Совете директоров ЦБ, который прошел 16 декабря.

Регулятор посчитал текущие темпы прироста цен умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания бизнеса и населения не изменились существенно, при этом оставаясь на повышенном уровне.

В сообщении ЦБ также отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции относительно процесса, оценки внешних и внутренних рисков, а также цели структурной перестройки экономики.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.