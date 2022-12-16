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Центробанк сохранил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора. Решение было принято на Совете директоров ЦБ, который прошел 16 декабря.

Регулятор посчитал текущие темпы прироста цен умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания бизнеса и населения не изменились существенно, при этом оставаясь на повышенном уровне.

В сообщении ЦБ также отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции относительно процесса, оценки внешних и внутренних рисков, а также цели структурной перестройки экономики.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

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Экономика #Деньги
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