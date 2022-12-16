FIFA отказалась транслировать Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила запрос президента Украины Владимира Зеленского на трансляцию его послания перед финальным матчем на чемпионате мира по футболу.

Офис президента Украины обращался к FIFA с просьбой запустить трансляцию послания Владимир Зеленского на стадионе в Катаре перед началом финального матча, передает CNN со ссылкой на собственный источник.

Официальный Киев воспринял отказ FIFA с удивлением, отмечает телеканал. Источник уточнил, что офис президента Украина рассчитывал на содействие федерации. При этом переговоры продолжаются.

Матч финала чемпионата мира по футболу в Катаре пройдет 18 декабря между сборными Аргентины и Франции. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.