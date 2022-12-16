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Безработица в России обновила исторический минимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Безработица в России обновила исторический минимум, наблюдается ускорение роста реальных зарплат, который может опережать рост производительности труда, сообщает Банк России.

«На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — отмечается в сообщении.

При этом регулятор указал, что на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда.

Вместе с тем Центробанк отметил вклад бюджетной политики в динамику внутреннего спроса. По оценке ведомства, объявленное правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году.

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