Путин отправится в Минск для переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 19 декабря прибудет с рабочим визитом в Минск для переговоров со своим белорусским коллегой Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

Путин и Лукашенко планируют подробно обсудить ход реализации ранее принятых союзных программ. Речь пойдет в первую очередь «о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение», говорится в сообщении.

Сотрудничество в энергетической сфере станет важной темой в переговорной повестке дня. Президенты также уделят особое внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе, уточнили в пресс-службе.

«Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств», — сказано в сообщении.