Очередной воскресный выпуск шоу «Звезды в Африке 3» покажет борьбу четверых участников за победу в проекте.

Олег Верещагин покинул шоу «Звезды в Африке 3» в прошлом выпуске. Юлия Гаврилина, Карина Кросс, Вячеслав Малафеев и Антон Филипенко будут бороться за победу в шоу «Звезды в Африке 3» и приз в 5 миллионов рублей.

Полуфиналисты поучаствуют в испытании, которое станет для одного из них последним, в финале останется лишь трое сильнейших.

Финальное испытание окажется самым необычным за всю историю проекта. Во-первых, участники не будут знать его правил. Во-вторых, в испытании будут участвовать около 30 человек. В финал вернется Олег Верещагин, но не ясно в каком статусе.

Зачем он появится в финале, как участники справятся с заданием, которого они не знают, и кто станет победителем сезона, станет ясно в воскресенье 18 декабря в 19.00 на ТНТ.