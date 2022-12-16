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Победителя определят на шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Очередной воскресный выпуск шоу «Звезды в Африке 3» покажет борьбу четверых участников за победу в проекте.

Олег Верещагин покинул шоу «Звезды в Африке 3» в прошлом выпуске. Юлия Гаврилина, Карина Кросс, Вячеслав Малафеев и Антон Филипенко будут бороться за победу в шоу «Звезды в Африке 3» и приз в 5 миллионов рублей.

Полуфиналисты поучаствуют в испытании, которое станет для одного из них последним, в финале останется лишь трое сильнейших. 

Финальное испытание окажется самым необычным за всю историю проекта. Во-первых, участники не будут знать его правил. Во-вторых, в испытании будут участвовать около 30 человек. В финал вернется Олег Верещагин, но не ясно в каком статусе.

Зачем он появится в финале, как участники справятся с заданием, которого они не знают, и кто станет победителем сезона, станет ясно в воскресенье 18 декабря в 19.00 на ТНТ.

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