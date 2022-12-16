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Вертолет Ми‑8 загорелся при посадке в Бурятии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Ми-8 при посадке загорелся в аэропорту «Байкал», сообщает губернатор региона Алексей Цыденов.

В 15.20 по местному времени поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет Ми-8. Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж состоял из трех человек.

«Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли. Задействованы все службы», — написал Цыденов.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

GammiPluh

они и так могилы не успевают рыть, так еще и собрались наступать на оборудованные позиции

olegsbeglov

Все бывшие и настоящие нацисты против

GammiPluh

Это и беженцы и либерасня наша... я почти уверен что пару комментаторов со справкой тоже имеется