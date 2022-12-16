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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Серия взрывов прогремела в городах Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Власти и СМИ нескольких городов Украины, в том числе Киева, Харькова, Запорожья и Кривого Рога сообщили о взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы Украины. Движение приостановлено на всех ветках метро. Подземные станции работают как укрытие, добавил он.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что город обесточен. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о трех ударах по территории региона.

По данным украинских издания, взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской областях. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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