Серия взрывов прогремела в городах Украины

Власти и СМИ нескольких городов Украины, в том числе Киева, Харькова, Запорожья и Кривого Рога сообщили о взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы Украины. Движение приостановлено на всех ветках метро. Подземные станции работают как укрытие, добавил он.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что город обесточен. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о трех ударах по территории региона.

По данным украинских издания, взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской областях. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.