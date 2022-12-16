Российским космонавтам грозит срочная эвакуация с МКС

Контур охлаждения был поврежден на пилотируемом корабле «Союз МС-22», это грозит эвакуацией экипажу «Союза МС-22» на своем поврежденном корабле.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были выйти за борт Международной космической станции. Когда космонавты готовились к переключению скафандров на внутреннее питание внутри модуля «Поиск», случилась нештатная ситуация с пристыкованным к станции пилотируемым кораблем «Союз МС-22».

«Произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения», — сообщает Роскосмос.

Отсутствие терморегуляции постепенно приведет к выходу из строя систем и приборов корабля. В случае, если температура корабля будет расти, то выход останется только один – эвакуация экипажа «Союза МС-22» на своем поврежденном корабле. Несмотря на полученные повреждения, это не должно привести к осложнениям при спуске, сообщает «Взгляд».

От двигателей корабля требуется совершить маневр отхода от станции и маневр спуска. При штатной работе все эти операции произойдут в автоматическом режиме, но при осложнении ситуации выполнять работу придется экипажу корабля «Союз МС-22». Ответственность за принятие подобного решения будет на командире корабля «Союз МС-22» Сергее Прокопьеве.

«Все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.