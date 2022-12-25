Как пережить Новый год с Wink

Каждому человеку приходится становиться супергероем в декабре, чтобы подготовиться к Новому году. А любому супергерою нужен помощник, который прикроет, подскажет, поможет. Это видеосервис Wink от Ростелекома.

Спаситель в пробках и очередях

Декабрь — время долгого ожидания в пробках и очередях на кассу. Если в машине дети просят мультики, то можно очень быстро в пару кликов подключить Wink и весело провести ожидание.

Для взрослых вариантов занять себя, если приходится ждать, еще больше. Даже если сидишь на долгом маникюре перед праздниками.

Можно не только посмотреть кино или сериал. Wink дает возможность и прокачать свои знания с помощью подборки аудиокниг. Их очень много, на любой вкус. Многие уже оценили удобство такого чтения: можно слушать хоть в дороге, хоть на беговой дорожке, или во время генеральной уборки квартиры, а потом хвастать в беседе с друзьями, сколько прочитал книг за год.

Создатель атмосферы

Чтобы украшение елки и дома не превратилось в рутину, а стало настоящим новогодним ритуалом, можно включить какой-то фильм, который создаст волшебную атмосферу.

На Wink собраны коллекции фильмов и сериалов: кассовые кинофраншизы, культовые сериалы и кинокомиксы, сборники работ признанных актеров и режиссеров, фестивальное кино. Домашнюю подготовку можно делать под подборку «Фильмы и сериалы о зиме».

Советчик в кулинарии

Wink — суперсила в подготовке новогоднего стола! Раздел видеоблогов на сервисе снабдит хозяйку множеством рецептов на Новый год.

Фото: © Sibnet.ru

Например, салат из жаренных шампиньонов, помидоров, сладким перцем, крабовых палочек с майонезом можно сделать за 15-20 минут и удивить гостей.

Кроме салатов, есть рецепты и горячего и вкусных десертов, даже торт можно выпечь на Новый год с сервисом Wink.

Тамада на празднике

Одними салатами и закусками сыт не будешь. Праздник должен быть веселым. И тут Wink берет развлечения на себя.

В большой компании можно устроить вечеринку с караоке. «Караоке» в видеосервисе Wink содержит 5,5 тысячи популярных, классических и современных песен на русском и иностранном языках. Можно спеть «От Волги до Енисея» группы «Любэ», «Пьяную домой» от Клавы Коки, «Это все» ДДТ, «Город золотой» Бориса Гребенщикова и многие другие хиты разных лет.

Или можно взять готовую подборку фильмов, например, под супергеройскую вечеринку — «Вселенная Marvel». Или для новогоднего собрания магов подойдет коллекция «Гарри Поттер: все части» на Wink.

Также можно выбрать, какие новогодние телепередачи и концерты смотреть. Видеосервис дает возможность выбирать из более 280 каналов. «Иронию судьбы» или «Голубой огонек» с Wink никто не пропустит.

Для пикантной новогодней ночи наедине или в одиночестве подойдет подписка «Взрослый» на Wink с коллекцией эротических ТВ-каналов с фильмами и сериалами, откровенными шоу.