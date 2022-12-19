Доступная эротика: как смотреть фильмы для взрослых в Wink

Видеосервис Wink собрал для совершеннолетних зрителей эротический контент, в подписку «Взрослый» входят несколько тематических каналов и больше 300 фильмов по типу «Нянечка соблазнила хозяина» или «Развратные студентки».

Доступная эротика

Подписка «Взрослый» включает лучшие эротические ТВ-каналы с фильмами и сериалами, откровенными шоу, а также большую фильмотеку со знаком 18+.

Названия фильмов в коллекции говорящие: «Пойти в разнос», «Очень большие буфера», «Пышные ангелы», «Идеальный квартет», «Черным по белому», «Первый раз в летнем лагере», «Сладкие попки 2», «Горячие танцы на пилоне».

В подборке взрослых фильмов Wink классические сюжеты с традиционным сексом, групповые утехи и другое по интересам. Основа коллекции фильмов и сериалов «Взрослый» — это эротика 2010-2017 годов. Фильмотека постоянно обновляется.

Как подписаться

В подписку «Взрослый» входят 13 эротических каналов и почти 350 фильмов. Погружение в мир сексуальных фантазий — 329 рублей в месяц, это цена полной подписки. Но можно приобретать фильмы из коллекции отдельно. Средняя стоимость фильма 150 рублей.

Чтобы подписаться на эротический контент Wink, потребуется зарегистрироваться в видеосервисе с помощью номера телефона. На указанный при вводе номер телефона придет четырехзначный код.

После регистрации в Wink для оплаты сервис потребует ввести данные банковской карты. Когда пройдет подтверждение и списание суммы, будет указан срок, до которого длится подписка. Отписаться можно в любой момент, но контент останется доступен для пользователя на месяц со дня активации подписки.