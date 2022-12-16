Российские хакеры взломали 10 тысяч сотрудников ФБР

Пророссийская хакерская группировка Killnet заявила об успешной атаке на ФБР США. В результате им удалось похитить данные 10 тысяч сотрудников.

Хакеры утверждают в телеграм-канале, что смогли похитить учетные данные от сервисов Apple и Google, интернет-магазинов, социальных сетей, медицинских карт и аккаунтов на порноресурсах. Никаких изощренных приемов они не использовали, а обошлись классическими фишинговыми сайтами.

В канале отмечается, что некоторые слитые хакерами пароли подходят к структуре Министерства обороны США, что говорит не только о некомпетентности скомпрометированных сотрудников, но и о несоблюдении правил безопасности целыми структурами.

Группировка Killnet направлено атакует антироссийские ресурсы и правительственные организации недружественных стран. Предыдущий взлом Starlink привел к тому, что пользователи не могли нормально воспользоваться услугой и залогиниться на официальном сайте.