Красноярцы оказались щедрее новосибирцев при покупке подарков

Новосибирцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить почти 12 тысяч рублей, а красноярцы выложат 15 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob.

Чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников: одаривать детей, родителей, братьев, сестер и другую родню собирается двое из трех опрошенных.

#Новый год Новогодние подарки женщинам по Зодиаку

Каждый третий преподнесет что-то своей второй половинке, каждый пятый — друзьям. Совсем не будут дарить подарки на Новый год 17% респондентов.

Самый высокий подарочный бюджет — у москвичей: они потратят в среднем 16,5 тысячи рублей. На втором месте — жители Ростова-на-Дону (16 тысяч), на третьем — Красноярска (15 тысяч рублей). Меньше всего тратят на новогодние подарки в Самаре, Казани и Новосибирске (по 11,8 тысячи рублей).