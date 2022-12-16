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Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Вывеска Apple
Фото: © Trac Vu / Unsplash License

Минцифры разрабатывает законопроект, обязывающий Apple разрешить установку сторонних приложений на iOS и обойти ограничения App Store по покупке цифровых товаров. Аналогичные требования в Евросоюзе начнут действовать с 2024 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал «РИА Новостям», что законопроект, требующий снять ограничение на установку и покупки в iOS, будет внесен в первом квартале 2023 года. Он уверен, что в России данное требование станет обязательным для Apple.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store», — сообщил Шадаев.

Альтернатива App Store позволит избежать «налога» Apple в 30% за любые финансовые операции. Разработчики смогут распространять свои продукты дешевле, без необходимости компенсировать сборы платформы.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

GammiPluh

они и так могилы не успевают рыть, так еще и собрались наступать на оборудованные позиции

olegsbeglov

Все бывшие и настоящие нацисты против

GammiPluh

Это и беженцы и либерасня наша... я почти уверен что пару комментаторов со справкой тоже имеется