Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Минцифры разрабатывает законопроект, обязывающий Apple разрешить установку сторонних приложений на iOS и обойти ограничения App Store по покупке цифровых товаров. Аналогичные требования в Евросоюзе начнут действовать с 2024 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал «РИА Новостям», что законопроект, требующий снять ограничение на установку и покупки в iOS, будет внесен в первом квартале 2023 года. Он уверен, что в России данное требование станет обязательным для Apple.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store», — сообщил Шадаев.

Альтернатива App Store позволит избежать «налога» Apple в 30% за любые финансовые операции. Разработчики смогут распространять свои продукты дешевле, без необходимости компенсировать сборы платформы.