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Генри Кавилл лишился роли Супермена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

DC Studios решила отказаться от актера Генри Кавилла в киновселенной DC, где он исполнял роль Супермена.

Кавилл написал в соцсетях, что его уход — «печальная новость для всех». Также актер отметил, что уважает решение новых руководителей киновселенной, и пожелал удачи всем, кто с ней связан.

Ранее Генри Кавилл отказался сниматься в продолжении сериала «Ведьмак», в котором играл Геральта из Ривии. Это решение как раз было связано с предпочтением роли Супермена.

Британскому актеру Генри Кавиллу 39 лет. За свою карьеру он снялся в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Миссия Невыполнима: Последствия», в сериалах «Тюдоры» и «Ведьмак».

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

GammiPluh

они и так могилы не успевают рыть, так еще и собрались наступать на оборудованные позиции

GammiPluh

Это и беженцы и либерасня наша... я почти уверен что пару комментаторов со справкой тоже имеется

olegsbeglov

Все бывшие и настоящие нацисты против