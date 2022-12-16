Генри Кавилл лишился роли Супермена

Фото: © кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

DC Studios решила отказаться от актера Генри Кавилла в киновселенной DC, где он исполнял роль Супермена.

Кавилл написал в соцсетях, что его уход — «печальная новость для всех». Также актер отметил, что уважает решение новых руководителей киновселенной, и пожелал удачи всем, кто с ней связан.

Ранее Генри Кавилл отказался сниматься в продолжении сериала «Ведьмак», в котором играл Геральта из Ривии. Это решение как раз было связано с предпочтением роли Супермена.

Британскому актеру Генри Кавиллу 39 лет. За свою карьеру он снялся в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Миссия Невыполнима: Последствия», в сериалах «Тюдоры» и «Ведьмак».