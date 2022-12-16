Белый дом заявил, что США не воюют с Россией

США не находятся в состоянии войны с Россией, но продолжат поставки оружия Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так она прокомментировала сообщения о планах США поставить Киеву ракетные комплексы Patriot, а также предупреждение Москвы о последствиях отправки эти систем.

«Соединенные Штаты ни сейчас, ни до этого не находились в состоянии войны с Россией. Это я говорю в ответ на то, что мы слышали от России за последние сутки», — цитирует ТАСС Жан-Пьер.

По ее словам, США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть предоставляют военную помощь Украине.

«Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину вместе с нашими союзниками и партнерами так долго, как это потребуется», — добавила Жан-Пьер.