Белый дом заявил, что США не воюют с Россией

США не находятся в состоянии войны с Россией, но продолжат поставки оружия Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так она прокомментировала сообщения о планах США поставить Киеву ракетные комплексы Patriot, а также предупреждение Москвы о последствиях отправки эти систем.
«Соединенные Штаты ни сейчас, ни до этого не находились в состоянии войны с Россией. Это я говорю в ответ на то, что мы слышали от России за последние сутки», — цитирует ТАСС Жан-Пьер.
По ее словам, США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть предоставляют военную помощь Украине.
«Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину вместе с нашими союзниками и партнерами так долго, как это потребуется», — добавила Жан-Пьер.
Captain NemoА вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь
GammiPluhони и так могилы не успевают рыть, так еще и собрались наступать на оборудованные позиции
GammiPluhЭто и беженцы и либерасня наша... я почти уверен что пару комментаторов со справкой тоже имеется
olegsbeglovВсе бывшие и настоящие нацисты против