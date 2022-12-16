Сибирские ученые решили осветить улицы городов без электричества

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН разрабатывают фотолюминесцентные композиционные материалы на основе эпоксидной смолы, композиты могут освещать улицы без прямого использования электроэнергии.

Композитные опоры легко и быстро монтируются и подходят для установки в труднодоступных и отдаленных районах, где слабо развита сеть автомобильных дорог.

«Мы решили добавить еще один компонент в процесс создания композитных опор — фотолюминесцентный порошок (люминофор), который состоит из алюмината стронция. Такой материал после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов, тем самым будет виден в ночное время суток», — цитирует «Наука в Сибири» научного сотрудника ИТПМ СО РАН Татьяну Брусенцеву.

Композит, который разрабатывают в ИТПМ СО РАН, состоит из двух компонентов: прозрачной эпоксидной смолы и люминофора. Для создания полноценной композитной опоры в качестве основы добавляется стекловолокно.

В будущем такой композит можно использовать и в качестве покрытия на уже установленные обычные столбы и бордюры. Ночью свет люминофора позволит задавать отчетливые границы проезжей части, что улучшит безопасность дорожного движения.

«Проведем механические испытания на растяжение, трехточечный изгиб и малоцикловую усталость при температурах от минус 40 градусов до плюс 40 градусов с целью определения механических характеристик композита в зависимости от состава, рецептурно-технологических факторов, способа получения и размера наполнителя», — сказала Брусенцева.

Ученые подготовили заявку на грант для участия в региональном конкурсе Российского научного фонда и Новосибирской области, где обосновали пользу фотолюминесцентных композиционных материалов для ночного освещения города.