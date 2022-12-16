Молодые исполнители выпустили каверы на хиты звезд

Молодые исполнители перепели «Зима Холода» Андрея Губина, «Ветром стать» МакSим и другие известные песни, каверы вышли на музыкальных платформах и доступны для прослушивания.

Песня «Ветром стать» МакSим прозвучала в панк-роковом исполнении брянской группы Wildways. МакSим выпустила композицию в 2007 году, сингл тогда стал третьим за карьеру певицы, который достиг первого места в радиочарте стран СНГ.

В интерпретации рок-группы Wildways слова «Ветром стать» остались прежними, а аранжировка и стиль композиции стал более дерзким.

Еще одним ярким кавером стала песня «Зима Холода» Андрея Губина. Ее перепели группа «Мохито» и участник третьего сезона детского «Голоса» Кирилл Скрипник. В песне от оригинала остался только припев, музыканты дополнили трек собственными куплетами.

Уже популярные исполнители Ваня Дмитриенко и Асия перепели песню группы «Секрет» — «Ничего не бойся, я с тобой». В их варианте песня зазвучала современнее, но не потеряла своей трогательной нотки.

Также среди новых каверов на известные песни — «Забери солнце» Елены Терлеевой, трек перепел начинающий музыкант Рендакси. А Антон Токарев и Verbee использовали за основу нового трека хит Татьяны Булановой «Ясный мой свет».