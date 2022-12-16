Старые сим-карты помогут в выпуске лекарств

Ученые нашли способ получать из бывшей в употреблении электроники полезные металлы, которые затем можно использовать для создания медицинских препаратов.

Обычно старые сим-карты или картриджи для принтера оказываются утилизированными, тогда как из них можно выделить ценные металлы.

Метод извлечения золота предложили специалисты Университета Кальяри (Италия), процесс применения металлов описали ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания), говорится в статье в журнале ACS Publications.

Ученые предложили с помощью экологически чистых реагентов извлекать из старой техники никель, медь, серебро и золото, а затем применять их в качестве катализаторов реакций для создания медицинских препаратов.

Исследователи протестировали соединение золота в ряде реакций, обычно используемых в фармацевтическом производстве. Им удалось изготовить противовоспалительные и обезболивающие препараты с помощью извлеченного золота.