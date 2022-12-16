НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Старые сим-карты помогут в выпуске лекарств

Источник:
Sibnet.ru
438 0
Фото: © Sibnet.ru

Ученые нашли способ получать из бывшей в употреблении электроники полезные металлы, которые затем можно использовать для создания медицинских препаратов.

Обычно старые сим-карты или картриджи для принтера оказываются утилизированными, тогда как из них можно выделить ценные металлы. 

Метод извлечения золота предложили специалисты Университета Кальяри (Италия), процесс применения металлов описали ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания), говорится в статье в журнале ACS Publications.

Ученые предложили с помощью экологически чистых реагентов извлекать из старой техники никель, медь, серебро и золото, а затем применять их в качестве катализаторов реакций для создания медицинских препаратов.

Исследователи протестировали соединение золота в ряде реакций, обычно используемых в фармацевтическом производстве. Им удалось изготовить противовоспалительные и обезболивающие препараты с помощью извлеченного золота.

Еще по теме
Сибирские ученые решили осветить улицы городов без электричества
Томские ученые создали материал, ускоряющий заживление тканей
Первую в мире вакцину от аллергии на кошек разработали в России
Журналист из США написала иронический пост о расизме белых акул
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Назван лучший смартфон 2022 года
Google ввел «поисковые санкции» против России
Россия успешно испытала мощный плазменный двигатель
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом заявил, что США не воюют с Россией
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Иномарок в России осталось на месяц
Ужурскую дивизию в Красноярском крае перевооружат на «Сармат»
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

GammiPluh

они и так могилы не успевают рыть, так еще и собрались наступать на оборудованные позиции

GammiPluh

Это и беженцы и либерасня наша... я почти уверен что пару комментаторов со справкой тоже имеется

olegsbeglov

Все бывшие и настоящие нацисты против